Vítima de tentativa de estupro é encontrada nua em Apucarana

Uma mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), neste domingo (19), após ser vítima de uma tentativa de estupro nas proximidades do Parque Bela Vista, em Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi levada para atendimento médico por populares, que a encontraram sem roupas na rua.



Ao conversar com a vítima, ela disse aos policiais que estava nas proximidades do Parque Bela Vista, quando um homem desconhecido a agarrou e queria manter relações sexuais com ela. Porém, de acordo com a mulher, ele não consumou o ato. A vítima ainda disse aos policiais que foi agredida recentemente pelo ex-marido.

Conforme o boletim, a mulher apresentava algumas lesões no rosto, que ela disse terem sido causadas pelo ex-marido. Ainda com informações do boletim, ela apresentava visíveis sinais de embriaguez, o que dificultou conseguir informações mais precisas.

A vítima foi examinada e segundo a médica da Upa, ela não apresentava sinais de violência sexual. Diante dos fatos, a vítima foi orientada pelos policiais.