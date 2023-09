Vítima de homicídio é identificada; delegado fala sobre o caso

Homem foi morto com um golpe de faca nas costas no Sumatra

O homem assassinado na madrugada deste sábado (2) em Apucarana (PR) foi identificado como Marcelo Ferreira da Luz, de 38 anos. Ele foi morto com uma facada nas costas em uma residência na Rua Tapuias, no Residencial Sumatra. A Polícia Civil confirmou que a principal suspeita do homicídio é a esposa, de 41 anos, que está foragida.

O delegado Victor Hugo Torres Bento, da 17ª Subdivisão Policial (SDP), afirma que as primeiras apurações colhidas no local do crime apontam para a companheira da vítima como a autora do crime. "As informações levam a acreditar que foi uma situação de desentendimento entre a companheira e a vítima. A sua companheira teria desferido um golpe de instrumento perfuro-cortante, uma faca, na região superior dorsal da vítima, que a levou a óbito", disse. (VEJA ENTREVISTA EM VÍDEO ABAIXO)

O assassinato teria ocorrido ainda na madrugada deste sábado. O delegado afirma que a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil estão em diligências para localizar a autora. Victor Hugo assinala também que não há registros de ocorrências de violência doméstica na polícia, mas os dois têm passagens por outros crimes. O homem morto, Marcelo Ferreira da Luz, estava com mandado de prisão aberto por tráfico de drogas, segundo informações confirmadas pela PM.

Vizinhos contaram que ouviram gritos após uma briga do casal. A mulher teria afirmado que matou o marido antes de fugir. Um morador foi até a casa e depois chamou o socorro. A PM informou que os vizinhos relataram brigas constantes. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas já encontrou o homem morto. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana.

