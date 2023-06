Vítima de furto reconhece ladrão, amarra bandido e aciona PM; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Uma história pra lá de inusitada foi registrada em Apucarana, norte do Paraná, na manhã desta terça-feira, 20. Uma vítima de furto reconheceu o ladrão na rua, abordou e amarrou o suspeito e em seguida, acionou a Polícia Militar (PM).

De acordo com o boletim de ocorrências da PM, um homem, que não foi identificado, acionou a equipe policial para comparecer até a Rua Rio Grande do Sul, na região central da cidade, informando havia contido e imobilizado um homem que teria furtado a sua residência anteriormente.

Ele explicou aos policiais que no último dia 13/06, por volta das 18 horas, o ladrão teria entrado na residência dele e furtado dois computadores. Através das imagens de câmeras de segurança, ele reconheceu o bandido ao encontrá-lo na rua.

Os policiais identificaram o suspeito imobilizado e após consultas em sistema, foi confirmado que o homem estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado, portanto, foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado até a delegacia da cidade.

As imagens citadas deverão ser analisadas para confirmar o envolvimento do suspeito no furto à residência.

