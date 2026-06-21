Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
APUCARANA

Vítima de colisão morreu quatro dias após seu aniversário em Apucarana

O corpo de Marcio Laporte será velado das 12h30 às 15h na Capela Mortuária Central; ele completou 53 anos na última terça (16)

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 12:24:18 Editado em 21.06.2026, 12:24:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vítima de colisão morreu quatro dias após seu aniversário em Apucarana
Autor Marcio havia completado 53 anos de idade na última terça-feira (16) e estava na condução de um Chevrolet Celta - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O apucaranense Marcio Laporte, motorista que morreu após uma colisão entre o veículo que ele dirigia contra a traseira de um caminhão baú na rua Rio Bulha, no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana (PR), na noite deste sábado (20), morreu quatro dias após seu aniversário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Identificado motorista que morreu em colisão com caminhão baú em Apucarana

Marcio havia completado 53 anos de idade na última terça-feira (16) e estava na condução de um Chevrolet Celta quando acabou se envolvendo na colisão fatal com um caminhão Ford ORD.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Ele chegou a ser resgatado das ferragens do veículo e os bombeiros fizeram o procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP), no entanto, a morte de Marcio foi atestada ainda no local.

Marcio será sepultado na tarde deste domingo

O corpo de Marcio Laporte será velado neste domingo (21) das 12h30 às 15h na Capela Mortuária Central de Apucarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o sepultamento deve ocorrer após às 15h no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Sábado com duas mortes no trânsito de Apucarana

A ocorrência marcou o terceiro atendimento de trânsito realizado pelas equipes de resgate na cidade no mesmo dia, sendo o segundo com vítima fatal.

Ainda na tarde de sábado (20), um homem de 38 anos morreu após a colisão de um Chevrolet Chevete contra um poste na Rua Alumínio, na entrada no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. Carlos Henrique dos Santos era o motorista do veículo e acabou não resistindo aos ferimentos causados pelo forte impacto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente morte notícias locais segurança transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV