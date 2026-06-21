Vítima de colisão morreu quatro dias após seu aniversário em Apucarana
O corpo de Marcio Laporte será velado das 12h30 às 15h na Capela Mortuária Central; ele completou 53 anos na última terça (16)
O apucaranense Marcio Laporte, motorista que morreu após uma colisão entre o veículo que ele dirigia contra a traseira de um caminhão baú na rua Rio Bulha, no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana (PR), na noite deste sábado (20), morreu quatro dias após seu aniversário.
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Marcio havia completado 53 anos de idade na última terça-feira (16) e estava na condução de um Chevrolet Celta quando acabou se envolvendo na colisão fatal com um caminhão Ford ORD.
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Ele chegou a ser resgatado das ferragens do veículo e os bombeiros fizeram o procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP), no entanto, a morte de Marcio foi atestada ainda no local.
Marcio será sepultado na tarde deste domingo
O corpo de Marcio Laporte será velado neste domingo (21) das 12h30 às 15h na Capela Mortuária Central de Apucarana.
Segundo a Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o sepultamento deve ocorrer após às 15h no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.
Sábado com duas mortes no trânsito de Apucarana
A ocorrência marcou o terceiro atendimento de trânsito realizado pelas equipes de resgate na cidade no mesmo dia, sendo o segundo com vítima fatal.
Ainda na tarde de sábado (20), um homem de 38 anos morreu após a colisão de um Chevrolet Chevete contra um poste na Rua Alumínio, na entrada no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti. Carlos Henrique dos Santos era o motorista do veículo e acabou não resistindo aos ferimentos causados pelo forte impacto.