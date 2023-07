Vítima de acidente na BR-376 em Cambira é identificada; veja

Foi identificado o nome da vítima do grave acidente envolvendo um carro e uma carreta no final da tarde desta sexta-feira (1º) no km 223 da BR-376, em Cambira, norte do Paraná. É o apucaranense Luiz Henrique Diniz da Silva, de 25 anos. Ele era passageiro do GM Corsa que se envolveu na colisão. O motorista do carro, de 20 anos, está internado em estado grave no Hospital da Providência, em Apucarana.

As informações sobre velório e sepultamento ainda não estão disponíveis no sistema da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). O rapaz morava no Distrito do Pirapó, em Apucarana.

O grave acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Câmeras de segurança registraram a colisão. As imagens, de uma empresa instalada no trecho, mostram quando o veículo, com placas de Cambira, atravessa a pista e atinge um caminhão Scania/R540 A6X4, com placas de Caxias do Sul/RS, conduzido por um homem de 41 anos.

O GM Corsa ficou dividido ao meio com o impacto da colisão. Um outro acidente foi registrado na sequência. Após um motorista de um carro parar para olhar o acidente, um motociclista bateu na traseira. Duas pessoas ficaram feridas.

