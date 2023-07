Vítima de acidente na BR-369 não tinha ainda CNH, diz PRF; entenda

A jovem Gleizy Gabrielly da Silva, vítima do acidente na BR-369 na tarde deste domingo (9) entre Apucarana e Arapongas, não tinha ainda a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (10). Ela dirigia um VW Gol na contramão e bateu de frente com um GM Corsa. O motorista do outro carro, um homem de 26 anos, está internado no Hospital da Providência. O seu quadro de saúde é “estável”, segundo boletim divulgado nesta manhã.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Rapaz sofre fratura após queda de skate em Apucarana

Há pouco mais de um mês, em 23 de maio deste ano, Gleizy Gabrielly da Silva postou uma foto nas redes sociais comemorando aprovação no teste prático para motorista. Segundo a PRF, no entanto, a jovem de 25 anos não aparece no sistema como habilitada, mas “com o processo em andamento” para obter a CNH.

continua após publicidade

As causas do acidente estão ainda sendo investigadas pelas autoridades. A Polícia Científica enviou uma equipe para o local. A colisão frontal aconteceu nas proximidades do Monumento do Boné, conhecido como "Bonezão".

Segundo a PRF, não foi possível aferir a distância que a condutora percorreu na contramão. No entanto, os agentes afirmam que o veículo ocupado por ela estava em velocidade superior à praticada pelo motorista do Corsa. Isso porque, no ponto de colisão, o Corsa foi jogado para trás, o que sinalizaria a alta velocidade.

A PRF orienta a população a ligar imediatamente aos telefones de emergência no caso de flagrar um motorista na contramão.

continua após publicidade

Foto por Arquivo pessoal Gleizy Gabrielly da Silva morreu na hora





VELÓRIO



Conforme a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), a jovem está sendo velada na Capela do Jardim Ponta Grossa e o sepultamento ocorre às 10 horas de terça-feira (11), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana. Gleizy Gabrielly da Silva deixa três filhos. A Prefeitura de Apucarana emitiu nota de pesar.

Siga o TNOnline no Google News