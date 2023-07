Vítima de acidente era mãe de três crianças; Educação lamenta morte

Siga o TNOnline no Google News

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e a secretária Municipal de Educação, Marli Fernandes, receberam com profunda tristeza a notícia do falecimento da jovem Gleizy Gabrielly da Silva, de 25 anos. Ela morreu vítima de um grave acidente de trânsito, registrado na tarde deste domingo (9), na BR-369.

Gleizy era mãe dos estudantes Annay Paullyna da Silva de Oliveira, da Escola Municipal Professor Durval Pinto, Jorge Henrique da Silva Spazzin dos Santos e Sebastian Gabriel da Silva Spazzin dos Santos, do CMEI Josa Ribeiro.

“A Gleizy era uma mãe muito dedicada aos seus filhos e parceira dos professores. Na última sexta-feira (7/7), por exemplo, ela esteve no CMEI Josa Ribeiro acompanhando a festa junina organizada pela instituição para as crianças. Nós estamos consternados com a notícia da sua morte. Meus sinceros sentimentos à família enlutada”, disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

“Nós muitas vezes não conseguimos compreender as tragédias que acontecem, ainda mais quando envolve a morte de uma jovem com três filhos pequenos. Mas precisamos confiar nos planos e na misericórdia de Deus. Eu estou em oração pela família da Gleize, em especial pelos estudantes Annay, Jorge Henrique e Sebastian Gabriel,” acrescentou o prefeito Junior da Femac.

O corpo de Gleize Gabrielly da Silva será velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O enterro está marcado para esta terça-feira (11), às 10 horas, no Cemitério Cristo Rei.

