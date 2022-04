Da Redação

Vítima de acidente de ônibus da AMS de Apucarana recebe alta

O secretário municipal da saúde de Apucarana, Emídio Bachiega, informa que a paciente do acidente com o micro-ônibus que estava internada em Ponta Grossa recebeu alta e retorna para sua casa ainda nesta sexta-feira (8). A única vítima do acidente que ainda continua internada, no Hospital da Providência, apresentou melhora significativa nesta sexta-feira. “Ela não está mais entubada e não tem mais risco de morte. Agora ela vai se recuperar e contamos com a sua previsão de alta para os próximos dias”, afirma Bachiega.

continua após publicidade .

O acidente com o micro-ônibus da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana ocorreu na noite de 29 de março na BR-376 (região de Ortigueira), deixando 24 pessoas feridas. Eram pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que retornavam de consultas e cirurgias realizadas em Curitiba. Do total, 18 passageiros sofreram ferimentos leves e, após atendimento médico, foram liberados.

O acidente aconteceu no KM 343 da BR-376, em trecho no município de Ortigueira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mediante relato do motorista do micro-ônibus, o acidente foi causado por um caminhão que invadiu a pista abruptamente e atingiu a lateral do veículo da frota municipal, que retornava de Curitiba para Apucarana. O impacto fez com que o microônibus desviasse e colidisse contra um ponto de ônibus em concreto.

continua após publicidade .