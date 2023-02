Visitas missionárias integram programação do Dia da Padroeira

Da Redação

Nesta segunda-feira (06), um grupo de seminaristas visitou o gabinete do prefeito Junior da Femac

De 2 a 10 de fevereiro, estão ocorrendo visitas missionárias em diversos locais de Apucarana, como comércio, unidades de saúde e órgãos públicos. As atividades, desenvolvidas pelo Seminário Maior Diocesano São João Maria Vianney, são preparatórias ao Dia da Padroeira, que será celebrado em 11 de fevereiro.

Nesta segunda-feira (06), um grupo de seminaristas visitou o gabinete do prefeito Junior da Femac, que esteve acompanhado do vice Paulo Vital, vereadores Luciano Molina, Jossuela Pirelli, Franciley Preto Godoi (Poim), Tiago Cordeiro, Mauro Bertoli, Luciano Facchiano e Toninho Garcia, além de diversos servidores municipais.

Na sequência, o grupo percorreu os departamentos da Prefeitura. “Esse momento é uma visita missionária de Nossa Senhora de Lourdes para rezar ao Deus Nosso Pai e pedindo para que a padroeira da cidade derrame as bênçãos também sobre os departamentos públicos”, afirma o seminarista da etapa de teologia, Gabriel Fidelis da Silva.

O seminarista lembra que no feriado de 11 de fevereiro, Dia da Padroeira, haverá quatro missas na Catedral Nossa Senhora de Lourdes: às 9 horas, 12 horas, 15 horas (com bênção dos enfermos) e 18 horas (missa solene celebrada pelo bispo Dom Carlos, com procissão luminosa).

Participaram ainda da visita missionária na Prefeitura os seminaristas Guilherme Passos, também da etapa de teologia, e Ruan Gabriel, Tarcizo Laurindo e Vitor Gabriel, ambos da etapa filosofia. Também acompanhou a visita a irmã Maria da Luz, missionária Servidoras da Palavra.

