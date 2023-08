Violinos fabricados por luthier de Apucarana ganham o Brasil; veja

Uma profissão pouco conhecida pela maioria das pessoas, mas que traz encanto diário para quem vive do ofício. Assim é a definição de um luthier para o apucaranense Robson Fogaça, de 34 anos. Autodidata na arte da luthieria, ele fabrica instrumentos musicais artesanalmente, sobretudo violinos, com aptidão natural, inspiração e algumas leituras sobre o tema. Há apenas cinco anos no ramo profissionalmente, os violinos Trovatore – nome da marca criada pelo profissional - já alcançaram músicos em todo o Brasil e agora os violinos "made in Apucarana" já estão alcançando o mercado. internacional.

Fogaça conta que sua história com a música começou ainda muito cedo, aos dois anos de idade e sem influência familiar. Ele define sua aptidão para a profissão como algo que já nasceu com ele.

“Comecei a brincar de fabricar instrumentos aos dois anos de idade aproximadamente. Aos 12 anos, já tocava violino na orquestra da igreja e, daí em diante, a paixão pela música e instrumentos clássicos só cresceu. Trabalhei durante muitos anos como gerente de vendas, mas nunca deixei a música, sempre tocando e pesquisando sobre a luthieria, até que decidi que viveria disso. Hoje é minha única profissão, me dedico completamente aos instrumentos musicais. Nunca fui para fora estudar, nunca fiz cursos na área. Tenho orgulho em afirmar que sou um autodidata”, conta o luthier.

Além da fabricação dos violinos, Fogaça ainda faz manutenção de diversos instrumentos, entre eles o piano. Segundo o luthier, também aprendeu de ouvido a afinação das notas. Ele conta que mesmo atendendo clientes de toda a parte do Brasil, tem uma boa clientela em Apucarana, que segundo ele, o recebeu de braços abertos.

“Graças a Deus, tenho sempre muito trabalho aqui. Tenho uma fila de espera de clientes atualmente de cerca de sete meses para fabricação e manutenção de violinos. Cada instrumento demora, em média, cerca de 60 dias para fazer. Como atendo o Brasil todo, e agora fora também, tenho sempre muito trabalho a fazer”, revelou.

PROCESSO ARTESANAL E MINUCIOSO

A luthieria chama a atenção pelo processo artesanal de fabricação. O instrumento é talhado na madeira até tomar forma, vão se juntando peças por peças, até que o luthier passe a imprimir a “alma” do artista no instrumento, com detalhes cravejados ou talhados e uma técnica de verniz que é única para cada instrumento. A colocação da crina de cavalo no arco do violino também é uma técnica milenar e, segundo ele, até hoje não existe outro tipo de material que possa ser utilizado para reproduzir com exatidão os sons de suas cordas.

Por conta de tantos detalhes, os violinos Trovatore, fabricados em Apucarana pelas mãos de Fogaça, começam a conquistar o mundo. Recentemente, uma artista europeia encomendou o instrumento, que também já está indo para os Estados Unidos.

“Fui surpreendido por alguns pedidos do meio artístico, de pessoas de renome na música clássica e alguns dos nossos Trovatores já estão indo para os Estados Unidos", comemora.

Por Aline Andrade

