Violência doméstica: GCM de Apucarana participa de capacitação

Treinamento segue nesta quinta-feira (24),

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana participa de uma capacitação e aprimoramento sobre violência doméstica, nesta quarta-feira (23). O treinamento, que segue nesta quinta-feira (24), faz parte das ações da prefeitura pelo fim das violências contra a mulher

No total, 29 guardas participam da capacitação que acontece em conjunto com a Secretária da Mulher.

Apucarana realiza ações pelo fim das violências contra a mulher

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família, lançou a programação da Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim das Violências Contra as Mulheres.

Durante 16 dias, entre dia 25 de novembro e 10 de dezembro, mais de 180 países em todo mundo intensificam ações e estratégias de enfrentamento a violência contra a mulher visando romper com a naturalização da violação de direitos e preconceito contra a mulher. No Brasil a Campanha inicia no dia 20 de novembro, em menção ao dia Nacional da Consciência Negra.

“Apucarana, comprometida com a sua população, não fica de fora desse movimento. Entre os dias 18 de novembro e 10 de dezembro, a gestão do prefeito Junior da Femac fará uma grande mobilização com o objetivo orientar, sensibilizar e chamar a atenção da população pelo fato de que a violência contra a mulher é um fenômeno social complexo, consistindo numa violação de direitos humanos, que precisa ser denunciado e enfrentado por todos diariamente”, afirma Denise Canesin

