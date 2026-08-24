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CASOS POLICIAIS

Violência doméstica: duas mulheres sofrem tentativa de enforcamento em Apucarana

Agressões ocorreram no domingo; um homem ameaçou a parceira com tijolos e o outro fugiu após prometer matá-la

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Violência doméstica: duas mulheres sofrem tentativa de enforcamento em Apucarana
Autor Casos de violência doméstica foram registrados em Apucarana - Foto: Divulgação/Pixabay

O domingo (23) foi marcado por graves episódios de violência doméstica em Apucarana. A Polícia Militar registrou dois casos em que mulheres foram atacadas e sofreram tentativas de enforcamento por parte de seus próprios companheiros.

-LEIA MAIS: Paciente em surto ataca PMs com barra de ferro em hospital de Apucarana

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O primeiro caso ocorreu no início da manhã, por volta das 6h, na Rua da Comunidade. A vítima pediu socorro após o parceiro passar a noite consumindo drogas e iniciar uma discussão. A violência verbal logo se tornou física: o homem enforcou a mulher, deixando marcas visíveis em seu pescoço. Não satisfeito, ele pegou diversos pedaços de tijolo e ameaçou arremessar contra ela. Diante da gravidade da situação, a vítima decidiu denunciar o agressor. A polícia deteve o homem e encaminhou o casal para a Delegacia da Polícia Civil.

Já no período da noite, às 21h, uma nova ocorrência de violência foi registrada no Jardim Ponta Grossa. A vítima relatou que estava saindo de casa com o companheiro, de 50 anos, quando ele começou a atacá-la com socos e chutes sem qualquer motivo aparente. Durante o ataque, o agressor também tentou esganá-la, causando lesões em seu pescoço.

Antes de fugir do local levando o celular da mulher, o homem fez graves ameaças, afirmando que a mataria se a encontrasse novamente. Aos policiais, a vítima revelou que já vinha sofrendo um histórico de abusos e que deseja solicitar uma medida protetiva de urgência. A equipe da PM fez buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. A mulher foi orientada sobre os procedimentos legais para garantir sua segurança.

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abuso Apucarana Direitos das Mulheres POLICIA MILITAR segurança violência
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