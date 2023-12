Vinícola relata prejuízos após ficar 50 horas sem energia elétrica

Siga o TNOnline no Google News

A Vinícola Casa Carnascialli, localizada na PR-170 (Rodovia do Milho), na Serra de Apucarana, sofreu prejuízos e teve seu funcionamento prejudicado por conta da falta de energia elétrica. De acordo com Rogério Carnascialli, um dos proprietários do empreendimento, a falta de energia se iniciou na sexta-feira (01) e prosseguiu até o domingo (03).

“Ficamos sem energia aqui, na sexta-feira, por volta das 15h e a rede elétrica só foi reestabelecida no domingo, quando já era em torno de 17h. A queda de energia aqui na Serra de Apucarana é constante, mas nunca havíamos passado por um período tão longo assim. Foram mais de 50 horas", conta.

Carnascialli relatou ainda que está fazendo levantamento do total dos prejuízos, mas que toda a programação do local foi prejudicada por conta do transtorno.

“Aqui na vinícola, tudo que fazemos é de forma agendada. Portanto, perdemos todos os hóspedes que ficariam em nossos chalés, já que não tinha energia para fazer sua utilização”, relata.

Alimentos estragados

Os prejuízos também ocorreram na cozinha da vinícola.

“Perdemos muitos alimentos, que acabaram estragando. Tivemos que jogar fora bastante comida, que seria consumida aqui ao longo do final de semana”, lamenta.

Rogério Carnascialli também afirma que não conseguiu suporte por parte da Copel e que demorou para que a empresa lhe desse algum retorno.

“Desde a sexta-feira, quando passou a faltar energia, entrei em contato diversas vezes com a Copel, e o atendimento que recebi me pareceu automatizado. Levou mais de 22 horas para que aparecesse a primeira equipe de manutenção da empresa”, frisa.

Aluguel de geradores para conter prejuízos

Para evitar mais prejuízos, a vinícola acabou alugando três geradores de energia movidos a combustível.

“Alugamos três máquinas para podermos ao menos manter parte da nossa programação. Afinal também temos um compromisso com nossos clientes, que precisam sempre agendar previamente a vinda até aqui”, comenta.

Na tarde de sábado (02), inclusive, o local realizou uma balada eletrônica, que já é tradicional na vinícola.



“Fizemos o evento praticamente às escuras, de forma totalmente precária, afinal os geradores suprem o básico, mas não substituem a rede padrão de energia. Por sorte, o DJ e o público ainda conseguiram fazer um bom evento”, salienta Carnascialli.

Programação gastronômica cancelada

Já no domingo (03), um dos principais atrativos da vinícola também precisou ser cancelado.

“Todos os almoços que estavam agendados aqui foram cancelados. Tinha gente de toda a região, que já estava aguardando há um tempo para vir aqui e tivemos que desmarcar tudo”, lamenta.

Por fim, Carnascialli também relata que ele é apenas um dos produtores prejudicados com esse apagão.

“Aqui na nossa região, os produtores rurais também ficaram às escuras. Meus vizinhos que produzem tomate, por exemplo, ficaram todo esse tempo sem fazer a irrigação adequada das plantas”, salienta.

A energia só foi reestabelecida no domingo (03), por volta das 17h.

Procurada pela reportagem do TNOnline, a Copel não se pronunciou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para esclarecimento da empresa.

