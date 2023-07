Vinhos de Apucarana são selecionados para maior feira do setor na AL

A Vinícola Casa Carnasciali, de Apucarana, no Norte do Paraná, foi selecionada para apresentar quatro rótulos de vinhos produzidos na cidade na Wine South América, em Bento Gonçalves (RS). Maior feira de vinhos da América Latina (AL), o evento acontecerá entre 12 e 14 de setembro na cidade da serra gaúcha e reúne os principais rótulos do Chile, Argentina e Brasil, entre outros países com tradição na área. O convite consolida a Serra de Apucarana como novo território de produção de vinhos no Paraná e no Brasil.

O empreendedor e idealizador da Vinícola Casa Carnasciali, Rogério Carnasciali, explica que os vinhos serão expostos no estande do Sebrae Nacional na Wine South América. A vinícola vai levar para Bento Gonçalves três vinhos (Chardonnay safra 2022, o Pinot Noir rosé e Shiraz rosé) e um espumante (Blanc des Blanc 100% Chardonnay). Além disso, apresentará no evento o seu Beer Brut, que une vinho e cerveja em uma mesma bebida.

Os vinhos apucaranenses foram escolhidos após a participação da Vinícola Casa Carnasciali na III Vinopar, realizada nos dias 17 e 18 de junho, em Curitiba. O evento reuniu 14 vinícolas paranaenses para apresentar seus produtos ao público. “Nossos vinhos tiveram uma excepcional aceitação, o que mostrou que na região da Serra de Apucarana é possível produzir vinhos finos de alta qualidade”, afirma o empreendedor, assinalando que o bom desempenho motivou o convite para a feira na serra gaúcha.

Segundo ele, os vinhos de Apucarana foram selecionados “pelo mérito da qualidade dos rótulos”. “Os organizadores do evento identificaram um diferencial no novo terroir da Serra de Apucarana para a produção de vinhos brancos, rosés e espumantes de qualidade”, afirma. O empreendedor lembra ainda que os rótulos de Apucarana ganharam nota 8,9 recentemente da revista Adega, especializada na área.

Segundo ele, o estande da vinícola apucaranense recebeu grande público em Curitiba. “Todos queriam conhecer os vinhos de colheita de inverno do norte do Paraná, um novo território de produção do vinho no Estado”, comenta Carnasciali. O empreendedor destaca o alto nível alcançado pelo terroir de Apucarana. No mundo do vinho, a palavra terroir é utilizada para definir a singularidade que diferentes variedades de uva assumem em cada região em que são plantadas. No caso, é a Serra de Apucarana, onde a Vinícola Casa Carnasciali está instalada.

Ao mesmo tempo em que mostra orgulho com a seleção para o Wine South América, ele afirma que sempre acreditou no potencial de Apucarana para a produção de vinhos. “Eu já sabia que alcançaríamos esse resultado, por conta das condições criadas para a produção dos vinhos, desde os preparativos, os profissionais envolvidos e também a terra e o clima propícios”, assinala.

Ele lembra que adquiriu a propriedade, na Rodovia do Milho (PR 170, km 126), há dez anos. Os vinhedos foram plantados em 2016 e contam com uvas dos tipos Chardonnay, Syrah e Pinot Noir, cultivadas em uma altitude que varia entre 600 e 650 metros acima do nível do mar. A propriedade conta com um solo de coloração vermelha e cascalhado (rochoso).

A primeira safra foi em 2020, a segunda em 2021 e a terceira (e mais recente) em 2022. “Nossa última safra se mostrou excepcional, comprovando todo o potencial do terroir da Serra de Apucarana”, completa.

Fernando Klein

