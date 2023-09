Vinhos da Serra de Apucarana são destaque em evento internacional

continua após publicidade

A Vinícola Casa Carnasciali, de Apucarana, no Norte do Paraná, foi um dos destaques da Wine South América, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Considerado um dos maiores eventos do setor da América Latina na área, a feira começou na terça-feira (12) e termina nesta quinta-feira (14) na Serra Gaúcha.

Segundo o empreendedor e idealizador da vinícola, Rogério Carnasciali, o estande da Vinícola Casa Carnasciali foi montado no espaço organizado pelo Sebrae, que foi denominado Terroir Brasil, e apresentou rótulos de vinícolas do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e do Nordeste.

continua após publicidade

LEIA MAIS: STF condena primeiro réu do 8 de janeiro a 17 anos de prisão

“São 360 rótulos de vinhos e espumantes no evento, entre eles três são da Serra de Apucarana, da Vinícola Casa Carnasciali, que nessa edição foi convidada para participar pelo reconhecimento da qualidade dos vinhos produzidos no nosso terroir ”, afirma.

Os vinhos apresentados nesta feira pela Vinícola Casa Carnasciali são da colheita de inverno de 2022, a terceira safra da vinícola, que é pioneira no norte do Paraná. Segundo Carnasciali, o vinho produzido na Serra de Apucarana recebeu muitas avaliações positivas.

continua após publicidade

“Os vinhos da Casa Carnasciali, Chardonnay (branco), Pinot Noir (Rose) e Shiraz (Rose) foram muito bem avaliados durante o evento. Um orgulho para todos nós levar o nome da Serra de Apucarana para o Brasil e para o mundo”, avalia.

Ainda de acordo com Rogério Carnasciali, o convite para participar do evento é uma grande conquista, já que a vinícola tem apenas três safras no terroir da Serra de Apucarana.

“Nossa vinícola ainda é jovem. Participar deste evento é de uma imensa relevância, pois estamos apresentando o nosso produto em meio às maiores marcas do meio. É um orgulho termos o vinho do nosso terroir, da Serra de Apucarana, figurando entre os melhores que existem”, salienta.

continua após publicidade

O EVENTO

A Wine South America é realizada na Serra Gaúcha, maior região produtora de vinhos e espumantes no Brasil. A cidade de Bento Gonçalves, sede do evento, é conhecida como a capital brasileira da uva e do vinho.

Reunindo em um único espaço empresas nacionais e internacionais, a feira oferece um amplo espaço para a realização de grandes negócios dentro de toda a cadeia vitivinícola.

Importadores, distribuidores, atacadistas, varejistas e profissionais do vinho visitam o evento em busca de novidades. A Wine South America é ideal para estreitar relacionamentos e ver de perto a maior concentração de vinhos da América Latina.

Siga o TNOnline no Google News