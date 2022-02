Da Redação

Vilas de Apucarana recebem asfalto nesta quarta-feira (02)

Aconteceu nesta quarta-feira (02), o asfaltamento da Rua Lauro Carlos de Assis, na região da Vila Regina. O prefeito do município de Apucarana, Junior da Femac, acompanhado do presidente da Associação de Moradores do Jardim Figueira, Rogério Aparecido Almeida, estiveram presentes.

continua após publicidade .

A prefeitura, por meio de empreiteira licitada, urbaniza um trecho de cerca de 700 metros lineares que faz a ligação da Rua Natividade, nas proximidades da Paróquia São Benedito, com a Rua Capanema, na Vila Vitória Régia.

Em fase final de execução, o projeto integra o Programa Interbairros. “Uma vez asfaltada, esta rua será certamente mais utilizada, pois possibilita um acesso mais curto da Vila Regina com outros bairros, como a própria “Vitória Régia”, o Núcleo da Fraternidade e os jardins Figueira e Franca”, explica Júnior da Femac. Segundo ele, a benfeitoria é uma reivindicação antiga dos moradores da região, intermediada junto à prefeitura pelo líder comunitário, Rogério Aparecido de Almeida.



continua após publicidade .

Morador da rua há cerca de dois anos, Olides Batista Góes conta que muitos trechos da via estavam praticamente intransitáveis. “A dificuldade para sair daqui era muito grande. Mas, graças a Deus, agora vai melhorar com esta obra feita pela prefeitura”, relatou.

O investimento do município na urbanização da rua que, além de asfalto em uma área de 3 mil metros quadrados receberá melhorias de drenagem, é na ordem de R$ 172 mil, com recursos do próprio município. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos ainda dentro desta primeira quinzena de fevereiro.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.