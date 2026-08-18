Vigilantes flagram furto em escola e imobilizam suspeito armado na Vila Nova

Na madrugada desta terça-feira (18), a Polícia Militar prendeu um homem por tentativa de furto em uma instituição de ensino localizada na região da Vila Nova, em Apucarana. O suspeito foi contido pelos próprios seguranças do estabelecimento antes da chegada da viatura policial.

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De acordo com o registro da ocorrência, a equipe foi acionada durante a madrugada para verificar o crime em andamento. Ao chegarem ao endereço, os policiais foram guiados até uma despensa da escola, onde encontraram o invasor já imobilizado.

Os vigilantes relataram que surpreenderam o homem no meio da ação criminosa. Ao ser abordado, o suspeito sacou uma faca e ameaçou a equipe de segurança. Para evitar o ataque, os trabalhadores precisaram entrar em luta corporal com o invasor, conseguindo desarmá-lo e segurá-lo até a chegada das autoridades. A arma branca foi apreendida no local.

Todos os envolvidos sofreram ferimentos. O suspeito apresentava machucados na cabeça e no braço, enquanto os seguranças tiveram ferimentos leves nas mãos.

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O homem recebeu voz de prisão em flagrante. Por questões de segurança e para evitar o risco de fuga, ele foi algemado e encaminhado sob escolta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para receber cuidados médicos. Após a liberação na unidade de saúde, o suspeito foi conduzido à 17ª Subdivisão Policial (SDP), junto com a faca apreendida, onde permanece à disposição da Justiça.