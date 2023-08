Vigilante sofre suspeita de fratura após colisão na Av. Minas Gerais

Um homem de 32 anos precisou ser encaminhado para o hospital depois de se envolver em um acidente de trânsito por volta das 23h50 dessa sexta-feira, 4 de agosto, na Avenida Minas Gerais, perímetro urbano da BR-369, em Apucarana, norte do Paraná. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e a Avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

De acordo com as informações dos socorristas, o acidente envolveu uma motocicleta Honda NXR 160 e um veículo Chevrolet Prisma. A moto, que era conduzida pela vítima que atua como vigilante, atingiu a lateral do carro.

O trabalhador sofreu ferimentos moderados, como luxação e suspeita de fratura. Foi necessário o apoio da Avançada do Samu, pois em certos momentos a vítima chegou a perder a consciência.

O vigilante recebeu os primeiros cuidados no local e, na sequência, foi encaminhado para o Hospital da Providência.

