Vigilante flagra furto de fios de cobre na obra da "Praça do 28"

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, foi acionada no início da tarde deste domingo (18), por volta das 12h51, após a obra da Praça "28 de janeiro" ter sido alvo de furto. Um segurança percebeu a ação criminosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o local de lazer, localizado na área central da cidade, possui algumas luminárias que as fiações ficavam enterradas. Por conta da revitalização, os fios foram desenterrados e deixados acima do solo.

Neste domingo (18), o vigilante de uma residência da região flagrou o momento em que um homem, vestindo uma blusa cinza e um boné azul, furtou os fios de cobre da obra. Segundo o trabalhador, o suspeito fugiu sentido à Vila Regina.

Até o momento desta publicação, não foi estimado quantos metros foram furtados. A PM de Apucarana realizou buscas, mas não localizou o criminoso.

