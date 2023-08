Vigilante é preso após ir trabalhar e desaparecer; entenda o que houve

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na tarde desta sexta-feira (4), após um vigilante desaparecer em Apucarana, no Norte do Estado. A enteada dele chamou a polícia depois que o padrasto saiu da residência para trabalhar, porém não chegou no local. No final da ocorrência, no entanto, o vigilante acabou sendo preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a enteada acionou a PMPR e informou que o padrasto havia saído para trabalhar com o carro da empresa, um Volkswagen Voyage. O automóvel possui um rastreador, que foi utilizado pelas autoridades para encontrar o vigilante. Ele estava na zona rural da cidade, na Estrada Água da Juruba.

Chegando no local, os militares encontraram o trabalhador. Ao ser questionado, ele afirmou para a PM de Apucarana que havia discutido com a esposa no dia anterior e estava com diversos problemas familiares. Ainda segundo relato do vigilante, ele teria passado o dia dirigindo sem rumo pela cidade e usado crack.

Os policiais fizeram uma busca no interior do veículo e encontraram uma arma de fogo da marca Taurus modelo Ts9 9x19. A arma estava guardada dentro de uma bolsa, atrás do banco do motorista, carregada. Além de diversas munições, também foi localizado um canivete de cor prata, um aparelho celular e uma quantia de R$ 284 em dinheiro.

Segundo boletim de ocorrência, também estava no carro uma lata de refrigerante, possivelmente utilizada como cachimbo para o uso da droga, e um isqueiro. De acordo com os PMs, o vigilante não aparentava estar drogado, mas afirmou novamente às autoridades que havia feito uso do crack.

O vigilante apresentou o certificado de registro de tiro desportivo, CAC, com validade em fevereiro de 2032. A guia de tráfego, no entanto, venceu em outubro de 2022. Os demais documentos necessários não foram apresentados e localizados pela equipe. Diante do caso, foi dado voz de prisão ao vigilante e ele foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

O carro possuía pendências administrativas e foi levado para o pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar.

