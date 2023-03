Vigilante de colégio é agredido em Apucarana

Da Redação

O crime aconteceu na madrugada desta segunda

Um vigilante que faz a segurança de um colégio localizado na Avenida Central do Paraná, no Jardim América em Apucarana, foi agredido. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6). A Polícia Militar (PM) foi chamada.

O trabalhador contou que três homens se aproximaram e agrediram ele com socos na cabeça e nas costelas, depois fugiram. A PM realizou buscas, porém, nenhum suspeito foi encontrado. Não se sabe a motivação do crime.

Outra ocorrência

Ladrão furta rodas de picape em estacionamento de mercado

Uma ação ousada foi registrada no começo da tarde desta segunda-feira (6), em Apucarana, quando um casal teve duas rodas da picape furtadas, enquanto fazia compras em um supermercado. A Polícia Militar (PM) esteve no endereço. O autor, conforme testemunhas, ainda ofereceu ajuda para um homem e uma mulher, que aguardavam um mecânico por conta de um problema na bomba de combustível.

A situação foi registrada na Rua Firman Neto, esquina com a Rua Arthur Bernardes, dentro do estacionamento de um supermercado da cidade. Segundo a vítima, ela e o esposo foram ao mercado e deixaram a Chevrolet Montana estacionado no local.

