Vigilância sanitária capacita futuros empreendedores em Apucarana

Alunos da quinquagésima quinta turma de capacitação do Programa de Economia Solidária e Protagonismo Feminino da Prefeitura de Apucarana receberam nesta quarta e quinta-feira (04 e 05/12), no salão nobre do paço municipal, informações técnicas sobre boas práticas para manipulação e preparo de alimentos. A secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, explica que o conteúdo sempre fez parte do curso, mas passou a ser ainda mais intenso dentro da capacitação devido ao crescimento de empreendedores solidários do segmento da gastronomia. “Nesta turma, por exemplo, dos 18 alunos, 16 são da área gastronômica”, justifica a secretária, salientando que a capacitação é ministrada pelo técnico do Departamento de Vigilância Sanitária da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Mauro Augusto Vieira dos Santos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Governo estadual libera R$ 26 milhões para obras de asfalto no Vale

A coordenadora do programa, Bete Berton, assinala que a capacitação das turmas envolve duas semanas. Ela explica que são 28 horas/aula e a conclusão é requisito para que o empreendimento possa integrar a rede de economia solidária municipal. “Quem não tem conhecimento, não aplica. Além da questão da vigilância sanitária, a capacitação das turmas de empreendedores solidários visa somar para o desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa”, argumenta Bete. Entre outros conteúdos ministrados dentro da capacitação estão o ensino dos objetivos e metas de um empreendimento solidário, noções de cooperativismo e associativismo, elaboração de projetos sociais, administração e marketing e técnicas de empreendedorismo.

continua após publicidade

A formatura da turma número 55 do programa será nesta quinta-feira (07/12), no Sebrae Apucarana. “Trata-se de um programa pensado para que a pessoa tenha condições de ganhar dinheiro para viver, comer, vestir e passear melhor, tudo isso de forma colaborativa, através da expertise daquilo que ela sabe fazer, que ao longo dos últimos 10 anos transformou e continua transformando para melhor muitas vidas”, diz o prefeito Júnior da Femac.

De acordo com ele, além de premiações de nível nacional, hoje o programa de Apucarana é modelo. “Uma das maiores iniciativas públicas de inserção econômica para mulheres no Paraná”, diz o prefeito, destacando que atualmente a iniciativa figura com 15 espaços para comercialização compartilhados cedidos pela administração municipal em vários bairros de Apucarana, além de dezenas de hortas solidárias, bem como eventos e feiras organizadas pela prefeitura no Espaço das Feiras.

continua após publicidade

Serviço

Interessados em fazer parte da rede municipal de economia solidária devem procurar o Espaço Mulher da Avenida Aviação, 1.525. Mais detalhes podem ser obtidos também pelo telefone 3122-0457 ou ainda através da rede social no endereço https://www.facebook.com/rededemulheresecosol.

Siga o TNOnline no Google News