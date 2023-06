Vídeos registram capotamento e socorro de motorista no centro; veja

Câmeras de monitoramento e gravações de populares registraram o momento da colisão seguida de capotamento na manhã desta quinta-feira (29), na área central de Apucarana, no Norte do Paraná. Veja abaixo.



Um veículo Volkswagen T-Cross, conduzido por uma mulher de 48 anos, colidiu contra um Chevrolet Onix e, em seguida, capotou. O carro também atingiu um terceiro veículo que estava estacionado. Ao TNOnline, a proprietária informou que teve "perda total'.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 09h37, no cruzamento da Rua Rio Branco com a Gastão Vidigal, nas proximidades do terminal urbano. Quando os socorristas chegaram no local, a vítima já havia sido retirada do veículo pela população. Apesar do grande susto, a motorista não sofreu ferimentos.

A gravação mostra o momento em que o T-Cross esbarra em um veículo que vem pela Rua Gastão Vidigal e sofre o acidente.

Na sequência, trabalhadores e comerciantes da região saem para retirar a vítima do veículo.

Assista:

