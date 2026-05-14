Vídeos mostram motorista fugindo após provocar acidente em Apucarana
Batida que foi registrada nesta manhã de quinta-feira envolveu três veículos no cruzamento das ruas Irmã Eleutério e Euclides da Cunha
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Câmeras de segurança flagraram um acidente que envolveu três carros na manhã desta quinta-feira (14) na Vila Martins, em Apucarana (PR). A motorista de um Celta, uma mulher de 58 anos, ficou ferida e precisou ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela ambulância do Siate, do Corpo de Bombeiros. Ela sofreu ferimentos leves.
-LEIA MAIS: Motorista foge após acidente envolvendo três carros em Apucarana
As imagens de monitoramento também mostram que um dos carros, modelo Volkswagen Fox, fugiu após a colisão. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Irmã Eleutério e Euclides da Cunha, nas proximidades da Escola Municipal Professora Maria Madalena Coco. Pelo vídeo, é possível ver o Fox batendo na lateral do Celta, que em seguida atingiu um Citroën C4 estacionado.
Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local e registrou um boletim de ocorrências junto às vítimas. A equipe de trânsito da Prefeitura também foi acionada para controlar o trânsito naquele trecho.