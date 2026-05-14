FLAGRANTE

Vídeos mostram motorista fugindo após provocar acidente em Apucarana

Batida que foi registrada nesta manhã de quinta-feira envolveu três veículos no cruzamento das ruas Irmã Eleutério e Euclides da Cunha

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 11:03:39 Editado em 14.05.2026, 11:03:30
Câmeras de segurança flagraram um acidente que envolveu três carros na manhã desta quinta-feira (14) na Vila Martins, em Apucarana (PR). A motorista de um Celta, uma mulher de 58 anos, ficou ferida e precisou ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela ambulância do Siate, do Corpo de Bombeiros. Ela sofreu ferimentos leves.

As imagens de monitoramento também mostram que um dos carros, modelo Volkswagen Fox, fugiu após a colisão. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Irmã Eleutério e Euclides da Cunha, nas proximidades da Escola Municipal Professora Maria Madalena Coco. Pelo vídeo, é possível ver o Fox batendo na lateral do Celta, que em seguida atingiu um Citroën C4 estacionado.


AutorCelta colidiu na sequência em um Citroën C4 que estava estacionado - Foto: TNOnline

Uma equipe da Polícia Militar (PM) esteve no local e registrou um boletim de ocorrências junto às vítimas. A equipe de trânsito da Prefeitura também foi acionada para controlar o trânsito naquele trecho.


AutorFoto: Câmera de segurança
acidente de transito Apucarana câmeras de segurança coloisão entre veículos Flagrante POLICIA MILITAR vila martins
