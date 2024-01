Vídeos mostram ladrões quebrando vitrine e furtando lojas em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Dois estabelecimentos comerciais foram arrombados e furtados na madrugada desta quinta-feira (4) em Apucarana, norte do Paraná. Os criminosos utilizaram blocos de concreto, conhecidos como paver, para invadir as lojas. As ações foram flagradas por câmeras de segurança. (Assista abaixo)

A primeira situação foi registrada em um estabelecimento localizado na Rua Ponta Grossa, na área central da cidade. Por meio das imagens do circuito de segurança, é possível ver que dois homens se aproximam da entrada do local e arremessam o paver, porém, não obtiveram sucesso em destruir a vitrine.

A dupla tenta novamente e danifica a entrada da loja. Os criminosos entraram e furtaram duas garrafas de vinho, além de 50 isqueiros.

O segundo arrombamento aconteceu na Rua Renê Camargo de Azambuja, também na região central do município. Os ladrões também utilizaram uma pedra estilo paver para cometer o crime.

Eles arrombaram a porta de vidro do local e levaram uma máquina de cartão de crédito da GetNet e dinheiro.

Assista:

A polícia prendeu os dois suspeitos na manhã desta quinta-feira em um barracão abandonado, localizado no Bairro Vila Regina, utilizado por moradores de rua e usuários de drogas.



