Vídeo: "Venci a covid duas vezes", comemora fisioterapeuta

Em meio à tantas notícias tristes sobre a Covid-19, a fisioterapeuta Liana Schatz Rivelini, de 29 anos, tem motivos de sobra para comemorar. A moradora de Cambira venceu a doença por duas vezes em 2020. “Não vou negar que ano passado foi de muita provação. As pessoas me perguntavam se eu não estava me cuidando, mas por incrível que pareça fui infectada dentro de casa”, descreve.

A primeira vez que contraiu o vírus foi em agosto do ano passado. O marido foi infectado no trabalho e passou para Liana. Já a segunda vez que passou pela covid foi no começo de dezembro, após passar por uma cirurgia no útero. Liana ficou fraca e com a imunidade baixa e acabou pegando novamente a Covid-19 de sua funcionária.

A moradora de Cambira conta mais detalhes sobre a experiência em um vídeo gravado recentemente. Assista: