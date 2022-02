Da Redação

VÍDEO: supermercado de Apucarana é alvo de criminosos

Um supermercado de Apucarana foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (10). Durante a ação, os bandidos invadiram o local e furtaram diversas bebidas alcoólicas das prateleiras.

As câmeras de segurança do estabelecimento, que fica localizado na Rua Professora Talita Bresolin, no Bairro da Igrejinha, registraram o momento em que os ladrões arrombam a porta do supermercado e levam os produtos. Após o crime, os bandidos fugiram do endereço em um VW Saveiro.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência não foi atendida pela equipe.

Assista ao vídeo:

null - Vídeo por: Reprodução