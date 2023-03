Vídeo: santa 'escondida' da Catedral de Apucarana é realocada

Da Redação

Na manhã deste sábado (25), a Santa Nossa Senhora de Lourdes, que está 'escondida' desde 1980, foi realocada. O objetivo é deixar a estrutura em um local mais visível da Catedral de Apucarana.

A santa estava localizada em um espaço entre o Salão Comunitário e a igreja. Foi necessária a utilização de um guincho para a operação ser realizada.

Segundo o padre José Roberto Rezende, a estrutura, que tem aproximadamente três metros, chegou na Cidade Alta no dia 18 de março de 1958. "A santa, que é em comemoração ao 1º centenário da aparição de Lourdes, foi simplesmente colocada neste local na época do Dom Armando Círio e do bispo Dom Geraldo Fernandes. A imagem veio de trem de São Paulo, mas ninguém sabe a procedência dela. Agora, vamos colocá-la em um lugar mais visível", conta.

