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HOMENAGEM

Vídeo: prefeito de Apucarana lamenta morte de Luiz Hirose

Empresário morreu aos 80 anos nesta terça-feira (27); prefeito destacou seu legado filantrópico e apoio ao esporte local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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A Prefeitura de Apucarana, através do prefeito Rodolfo Mota, manifestou profundo pesar pelo falecimento do empresário Luiz Katsutoshi Hirose, ocorrido na madrugada desta terça-feira (27), aos 80 anos. Pioneiro no município, o empresário deixa uma trajetória marcada pelo trabalho, empreendedorismo e dedicação à comunidade.

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- LEIA MAIS: Luiz Hirose, exemplo de trabalho e generosidade em Apucarana

Durante entrevista na manhã desta terça (27), o prefeito Rodolfo Mota destacou a integridade e as múltiplas facetas de Hirose, ressaltando o sentimento de perda para a cidade. "O que a gente vai lembrar é de um homem íntegro, decente, querido, amado, uma pessoa que eu nunca ouvi uma vírgula sequer. A gente não tem uma vírgula na história, na vida dele. Nem como construtor, como comerciante, como amante do futebol, como filantropo", afirmou o chefe do Executivo.

Vídeo: prefeito de Apucarana lamenta morte de Luiz Hirose
AutorFoto: Arquivo TN

Discreto em suas ações sociais, Hirose foi lembrado por sua generosidade. Segundo o prefeito, o pioneiro usou a vida "para servir o próximo" e realizou inúmeras boas ações de forma anônima. "É um dia de pesar, é um dia de tristeza, é um dia de luto, de sentimento para a cidade de Apucarana, que perde uma grande figura para a nossa cidade, mas ao mesmo tempo de gratidão. O seu Luiz Hirose parte, deixando um nome, um sobrenome que já marcou a história de Apucarana, mas que vai ter legado", pontuou Mota.

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O prefeito relatou que visitou o empresário recentemente na UTI do Hospital da Providência e pôde conversar com ele durante o período eleitoral. No entanto, Mota fez questão de frisar que a imagem que guardará é a do homem apaixonado pelo esporte local. "Vai ficar na memória aquele seu Luiz Hirose que estava na beira da quadra do Lagoão, vendo o Apucarana Futsal jogar, vendo o seu neto jogar, todo orgulhoso", recordou.

Rodolfo Mota também compartilhou um momento pessoal vivido com o empresário em 2016, quando concorria a uma vaga no Legislativo. "Antes de terminar a eleição, me chamou no seu escritório. E lá passei duas horas ouvindo histórias e aconselhamentos. Ele falou, 'Ó, você vai ganhar a eleição. E aí você vai ser vereador. Olha, isso aqui para Apucarana é bom, isso aqui para Apucarana é legal, olha, eu já fiz isso aqui'. E por duas horas eu ouvi conselhos de um homem íntegro e muito correto", detalhou.

O legado da família Hirose e sua importância para o desenvolvimento do município foram reafirmados pelo prefeito ao finalizar sua homenagem. "Apucarana se despede de um grande filho, mas a história dele vai continuar e a nossa gratidão será eterna", concluiu. A morte de Luiz Hirose representa, de fato, uma grande perda para familiares e amigos no município que ajudou a construir.

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