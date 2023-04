Vídeo: motorista cruza linha férrea e assusta passageiros em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O fato foi registrado na manhã deste sábado (22)

Por pouco, uma tragédia não foi registrada na manhã deste sábado (22) em Apucarana, norte do Paraná. Um motorista da Viação Apucarana Ltda. (VAL) cruzou a linha férrea poucos segundos antes de uma locomotiva passar, colocando em risco os passageiros. O fato foi registrado em um cruzamento na Rua Marcílio Dias, próximo ao Colégio Agrícola Manoel Ribas, no bairro Michel Soni. A empresa que cuida do transporte público da cidade informou que já afastou o motorista.

continua após publicidade .

O circuito de monitoramento de uma residência registrou o momento em que o veículo cruzou a frente do trem. No vídeo, é possível ouvir a locomotiva buzinando, a fim de alertar os motoristas sobre sua aproximação. Antes da chegada do trem, alguns automóveis passam pelo local.

Na sequência, surge o coletivo e é possível ver o motorista cruzando a linha férrea quando o comboio está muito próximo.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Caminhão é atingido por trem no Jardim Tibagi, em Apucarana

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

A atitude do motorista causou revolta na população, que considera o episódio como uma imprudência. "Não é a primeira vez que um motorista arrisca passar na frente das locomotivas, mesmo ouvindo a buzina. Os motoristas fazem a famosa 'roleta russa' e passam na frente, colocando em risco a vida dos passageiros", disse um leitor do TnOnline revoltado.



Motorista afastado

A equipe de reportagem do TnOnline entrou em contato com a VAL. A empresa informou que, ao receber o flagrante, tomou as medidas necessárias, como o afastamento do motorista. Além disso, um procedimento interno foi instaurado para apurar o caso.

"Posso te dizer antecipadamente que esse tipo de conduta, a empresa não admite e já solicitei ao setor de tráfego, identificar o motorista e tomaremos as providências cabíveis.



continua após publicidade .

Tivemos recentemente uma grande tragédia em Jandaia do Sul com ônibus de crianças da APAE, que nos choca e nos comove demais, muito mais por serem crianças tão especiais.

Isso não admitiremos em nossa empresa, pois graças a Deus nada aconteceu, mas poderia ter sido sim uma grande tragédia devido à irresponsabilidade desse motorista.

Peço desculpas em nome da empresa Viação Apucarana a todos os clientes do transporte e vamos tratar do assunto", disse o gerente da VAL, Enivaldo Bertazzo.

Siga o TNOnline no Google News