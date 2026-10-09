VÍDEO: Motociclista é arremessado após batida no centro de Apucarana (PR)

A colisão foi registrada no cruzamento das ruas Irmã Eleutéria e Urânio nesta sexta-feira (09)





Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado por câmeras de segurança na região central de Apucarana (PR) nesta sexta-feira (9). A batida ocorreu no cruzamento das ruas Irmã Eleutéria e Urânio, em frente a um consultório veterinário. Assista ao vídeo no início da matéria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Polícia aguarda depoimento de tutora para analisar responsabilização de homem após ataque fatal a basset em Apucarana

As imagens do circuito de monitoramento mostram o exato momento da colisão entre os veículos. Com a força do impacto, o condutor da moto foi jogado ao chão e deslizou pelo asfalto por vários metros. A motocicleta também derrapou desgovernada pela via.

Acidente envolveu uma motocicleta e um veículo - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança Acidente envolveu uma motocicleta e um veículo - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

O motociclista sofreu cortes no rosto e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois encaminhado ao Hospital da Providência. A Polícia Militar também esteve no local para registrar o boletim de ocorrência.