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VÍDEO: Motociclista é arremessado após batida no centro de Apucarana (PR)

A colisão foi registrada no cruzamento das ruas Irmã Eleutéria e Urânio nesta sexta-feira (09)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Reprodução/Câmera de Segurança


Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado por câmeras de segurança na região central de Apucarana (PR) nesta sexta-feira (9). A batida ocorreu no cruzamento das ruas Irmã Eleutéria e Urânio, em frente a um consultório veterinário. Assista ao vídeo no início da matéria.

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LEIA MAIS: Polícia aguarda depoimento de tutora para analisar responsabilização de homem após ataque fatal a basset em Apucarana

As imagens do circuito de monitoramento mostram o exato momento da colisão entre os veículos. Com a força do impacto, o condutor da moto foi jogado ao chão e deslizou pelo asfalto por vários metros. A motocicleta também derrapou desgovernada pela via.

VÍDEO: Motociclista é arremessado após batida no centro de Apucarana (PR)
AutorAcidente envolveu uma motocicleta e um veículo - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

O motociclista sofreu cortes no rosto e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois encaminhado ao Hospital da Providência. A Polícia Militar também esteve no local para registrar o boletim de ocorrência.

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acidente de transito Apucarana carro motocicleta POLICIA MILITAR Segurança Viária
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