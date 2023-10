Vídeo mostra novo furto de caminhonete em Apucarana; veja

Uma câmera gravou a ação do suspeito

Uma câmera de monitoramento gravou o furto de mais uma caminhonete em Apucarana (PR). O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (4) na Rua Clotário Portugal, nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O dono do veículo informou à Polícia Militar (PM) que chegou por volta das 17h à UPA para levar a filha em uma consulta médica. Ao retornar, após às 21 horas, a caminhonete – uma Toyota Hilux CDSRXA4FD – havia desaparecido.

Segundo o proprietário, o criminoso aproveitou a escuridão da rua, por conta do temporal, para praticar o crime sem chamar atenção.

A gravação mostra um rapaz chegando de capuz. Ele consegue abrir o carro sem dificuldades, destravando, inclusive, o alarme. Na sequência, ele tem um pouco dificuldade para ligar a caminhonete, mas consegue consumar o furto.

É a segunda ocorrência do tipo nesta semana. Na segunda-feira (2), uma câmera de monitoramento de uma residência registrou o momento em que uma caminhonete Ford Ranger é furtada. O veículo estava estacionado na Rua Rolivar Beje, no Residencial Interlagos, quando foi levado pelo ladrão por volta do meio-dia. O bandido demora poucos segundos para praticar o crime.

