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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Vídeo mostra mulher sendo agredida e jogada para fora de carro em Apucarana; veja

Vítima disse à GCM que morava com o agressor no veículo e foi atirada ao chão após se recusar a desembarcar; caso ocorreu nesta terça-feira (1º)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Uma mulher foi agredida e jogada para fora de um veículo pelo próprio companheiro no final da manhã desta terça-feira (1º), em Apucarana (PR). Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por volta das 11h50 para atender à ocorrência de violência doméstica na Avenida Minas Gerais e encontrou a vítima sendo amparada por moradores da região. O autor das agressões fugiu do local. Veja o vídeo acima

-LEIA MAIS: Polícia Civil resgata vítima de violência doméstica e apreende armas e R$ 46 mil

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A vítima contou aos guardas municipais que ela e o agressor mantinham um relacionamento há cerca de dois meses e residiam no próprio automóvel dele, que é um táxi. As discussões entre o casal vinham ocorrendo desde o dia anterior e se intensificaram por volta das 11h30, quando a mulher pediu para ser levada até a casa da irmã. Durante o trajeto, o homem mandou que ela descesse do carro e, diante da recusa, parou o veículo, tirou os pertences da vítima e a arremessou contra o solo.


Vídeo mostra mulher sendo agredida e jogada para fora de carro em Apucarana; veja
AutorCâmera de segurança flagrou as agressões - Foto: Reprodução

A GCM informou que a vítima foi localizada com marcas nas costas decorrentes da queda e queixas de fortes dores no cotovelo. Ela foi socorrida e levada pelos guardas municipais até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, ela foi conduzida à Delegacia da Mulher para formalizar a denúncia e dar andamento aos procedimentos legais.

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Imagens registradas por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais das imediações do local do crime foram recolhidas pela equipe e entregues à autoridade policial para auxiliar na identificação e comprovação dos fatos. Os agentes realizaram diligências por toda a cidade, mas o agressor não havia sido localizado até o encerramento do boletim de ocorrência. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil.

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