Vídeo mostra momento que residência é furtada em Apucarana

Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento que uma residência foi furtada, durante o fim da tarde desta terça-feira (09) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu em uma casa localizada na Rua Irmã Eleutéria, no centro da cidade. Veja o vídeo abaixa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), além de furtarem um veículo Ford Fox preto, os criminosos também furtaram uma TV e um notebook. Pelo vídeo é possível ver a ação dos assaltantes, que entraram na casa e saíram com a TV, que é colocada dentro do porta-malas. Em seguida, ambos fogem do local. Segundo a PM, o morador da residência está viajando.

Ainda conforme os policiais, na sequência, os criminosos furtaram outra residência na mesma rua, onde levaram diversos itens. Minutos depois, o carro furtado teria sido visto circulando pelo município de Londrina. Os PMs afirmaram que suspeitam que os criminosos são ladrões de uma favela londrinense, que estão vindo para Apucarana para cometer os furtos.

