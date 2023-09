Vídeo mostra momento que rapaz furta celular em bar; veja

Siga o TNOnline no Google News

Câmeras de segurança de um bar gravaram o momento em que um rapaz furta um celular de um atendente em Apucarana (PR). O funcionário divulgou o vídeo para buscar mais informações sobre o criminoso.

As imagens mostram quando o rapaz entra no Toba's Bar, senta junto ao balcão e pede um refrigerante. Assim que o atendente vira as costas, ele rapidamente pega o celular que está debaixo da estufa de salgados.

Ele paga o refrigerante e, apressado, esquece de pegar as moedas do troco. O atendente volta ao trabalho e demora a perceber o furto.

“Se Deus quiser, logo a gente consegue outro celular”, disse o atendente ao TNOnline. O furto ocorreu no sábado (9). O modelo do celular é um Samsung Galaxy A53.



O caso foi registrado na 17ª Subdivisão Policial (SDP). A reportagem optou por borrar a imagem do ladrão, já que não é possível identificar a idade, se é de maior ou menor.

