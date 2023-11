Vídeo mostra momento que lanchonete é furtada em Apucarana

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que uma lanchonete é furtada em Apucarana, no norte do Paraná, durante a madrugada desta quarta-feira (29). O caso aconteceu por volta da 1h, segundo a Polícia Militar (PM).

continua após publicidade

LEIA MAIS - Aserfa: confira os sepultamentos que acontecem nesta quarta (29)

O proprietário do estabelecimento, que fica localizado na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, no centro, afirmou aos policiais que o alarme do local disparou no aparelho celular dele e, em seguida foi verificar o que teria acontecido. Ao chegar, o homem notou que a porta de vidro da lanchonete estava quebrada.

continua após publicidade

Pelas imagens das câmeras de segurança é possível ver que um homem arremessou um tijolo na porta para quebrar o vidro e entrou no local. Ainda pelas filmagens, é possível ver o homem revirando alguns objetos no balcão de atendimento. Em outra filmagem, o suspeito aparece andando pela lanchonete horas antes do furto.

Como consta no Boletim de Ocorrência (B.O) o homem saiu do local levando apenas alguns chocolates. Segundo a PM, o dono do local foi orientado.

Pelas imagens é possível ver homem revirando itens no balcão da lanchonete tnonline

Siga o TNOnline no Google News