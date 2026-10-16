Vídeo mostra momento em que vagão de trem tomba e atinge barracão em Apucarana

Câmera de segurança da própria loja de materiais de construção registrou o acidente na manhã desta sexta-feira (16); impacto destruiu parte da parede





Uma câmera de segurança registrou o momento em que um vagão de trem descarrila e tomba, atingindo um barracão de uma loja de materiais de construção em Apucarana, no norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (16). O acidente destruiu parte da parede do imóvel, localizado na região da Vila Nova, com fachada para a Avenida Viação.

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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

As imagens foram fornecidas pelo próprio estabelecimento e mostram o momento em que o vagão sai dos trilhos e atinge a estrutura.O acidente ocorreu por volta das 9h, próximo à passagem de nível no cruzamento com a Rua Hermes da Fonseca.

Com o impacto, parte da parede do barracão foi destruída. O estabelecimento também teve danos na estrutura do imóvel.

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Ruas interditadas

O descarrilamento e o tombamento do vagão provocaram a interdição das ruas Hermes da Fonseca e Grande Alexandre. Equipes do Departamento de Trânsito de Apucarana foram mobilizadas para isolar a área e orientar os motoristas.

Segundo o coordenador do trânsito, Felipe Augusto Rosa, não havia previsão de liberação das vias no momento do atendimento. A orientação é que os condutores evitem a região e utilizem rotas alternativas.

Além dos danos ao barracão, parte do telhado e a cerca elétrica de um depósito da região também foram atingidas. As causas do descarrilamento ainda precisam ser esclarecidas.