Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
FLAGRA

Vídeo mostra momento em que vagão de trem tomba e atinge barracão em Apucarana

Câmera de segurança da própria loja de materiais de construção registrou o acidente na manhã desta sexta-feira (16); impacto destruiu parte da parede

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Uma câmera de segurança registrou o momento em que um vagão de trem descarrila e tomba, atingindo um barracão de uma loja de materiais de construção em Apucarana, no norte do Paraná, na manhã desta sexta-feira (16). O acidente destruiu parte da parede do imóvel, localizado na região da Vila Nova, com fachada para a Avenida Viação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Câmeras flagram dupla arrombando e invadindo mercado em Apucarana; veja

Vídeo mostra momento em que vagão de trem tomba e atinge barracão em Apucarana
AutorFoto: Reprodução vídeo

As imagens foram fornecidas pelo próprio estabelecimento e mostram o momento em que o vagão sai dos trilhos e atinge a estrutura.O acidente ocorreu por volta das 9h, próximo à passagem de nível no cruzamento com a Rua Hermes da Fonseca.

Com o impacto, parte da parede do barracão foi destruída. O estabelecimento também teve danos na estrutura do imóvel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ruas interditadas

O descarrilamento e o tombamento do vagão provocaram a interdição das ruas Hermes da Fonseca e Grande Alexandre. Equipes do Departamento de Trânsito de Apucarana foram mobilizadas para isolar a área e orientar os motoristas.

Segundo o coordenador do trânsito, Felipe Augusto Rosa, não havia previsão de liberação das vias no momento do atendimento. A orientação é que os condutores evitem a região e utilizem rotas alternativas.

Além dos danos ao barracão, parte do telhado e a cerca elétrica de um depósito da região também foram atingidas. As causas do descarrilamento ainda precisam ser esclarecidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Acidente Ferroviário Apucarana Paraná caminhos alternativos danos materiais descarrilamento de trem segurança pública
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV