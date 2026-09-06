Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
DISTRITO DO PIRAPÓ

Vídeo mostra momento em que caminhão tomba na BR-376 em Apucarana, assista

Registro ajuda a entender a dinâmica da ocorrência; condutor foi socorrido por populares e levado ao hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

tnonline



Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento exato do tombamento de um caminhão na entrada do distrito de Pirapó, em Apucarana. O acidente ocorreu neste domingo (6) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e concessionária Motiva.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Caminhão tomba na via de acessou ao Distrito do Pirapó e deixa motorista ferido

No registro, é possível observar o caminhão baú carregado com frutas segue sentido Maringá quando, pouco antes de acessar a curva, tomba lateralmente sobre a pista de acesso ao distrito.

Segundo informações dos bombeiros, quando as equipes de resgate chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada do interior da cabine por populares que passavam pelo trecho. Os socorristas assumiram o atendimento pré-hospitalar na sequência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Vídeo mostra momento em que caminhão tomba na BR-376 em Apucarana, assista
AutorFoto: Cindy Santos

Segundo o tenente Everson Martins Júnior, que atendeu a ocorrência, o condutor estava bem. "A vítima no momento estava consciente, orientada, com uma contusão em região de crânio e algumas escoriações. Posteriormente imobilizada, colocada dentro da ambulância e foi transportada para o Hospital da Providência", explicou o oficial da corporação.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de caminhão Apucarana câmera de segurança Corpo de Bombeiros Pirapó Apucarana socorro pré-hospitalar tombamento de veículo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV