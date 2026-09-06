Vídeo mostra momento em que caminhão tomba na BR-376 em Apucarana, assista

Registro ajuda a entender a dinâmica da ocorrência; condutor foi socorrido por populares e levado ao hospital







Um vídeo gravado por uma câmera de segurança mostra o momento exato do tombamento de um caminhão na entrada do distrito de Pirapó, em Apucarana. O acidente ocorreu neste domingo (6) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e concessionária Motiva.

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No registro, é possível observar o caminhão baú carregado com frutas segue sentido Maringá quando, pouco antes de acessar a curva, tomba lateralmente sobre a pista de acesso ao distrito.



Segundo informações dos bombeiros, quando as equipes de resgate chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada do interior da cabine por populares que passavam pelo trecho. Os socorristas assumiram o atendimento pré-hospitalar na sequência.

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Foto: Cindy Santos Foto: Cindy Santos

Segundo o tenente Everson Martins Júnior, que atendeu a ocorrência, o condutor estava bem. "A vítima no momento estava consciente, orientada, com uma contusão em região de crânio e algumas escoriações. Posteriormente imobilizada, colocada dentro da ambulância e foi transportada para o Hospital da Providência", explicou o oficial da corporação.





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