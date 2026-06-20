Vídeo mostra momento de acidente que terminou com morte de motorista em Apucarana

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Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento do grave acidente que terminou com a morte de um motorista de 38 anos na tarde deste sábado (20), no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana.

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Nas imagens, é possível ver um Chevrolet Chevette trafegando pela via quando, segundos depois, o veículo colide violentamente contra um poste de energia elétrica. O impacto aconteceu justamente na lateral do carro, do lado do motorista.

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Conforme apurado no local, o condutor sofreu ferimentos gravíssimos e morreu antes da chegada do socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e realizaram o trabalho de retirada da vítima do veículo.

Os outros dois ocupantes foram encaminhados pelos socorristas com ferimentos de médios a moderados para atendimento hospitalar.

O vídeo mostra que o automóvel seguia pela rua momentos antes da colisão. No asfalto também foram observadas marcas de frenagem. As circunstâncias exatas do acidente, no entanto, ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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A força da batida causou grande destruição na estrutura do veículo. Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar (PM), da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos necessários.

A identidade da vítima ainda não havia sido oficialmente divulgada até a publicação desta reportagem.