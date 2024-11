Vídeo mostra invasão de homem à Câmara em Apucarana; veja

Câmeras de monitoramento do Legislativo flagraram suspeito em Apucarana

A Câmara de Apucarana divulgou nesta terça-feira (29) as imagens das câmeras de monitoramento do prédio que mostram quando um homem invade a sede do Legislativo. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (28). O suspeito abortou a ação após o alarme disparar e fugiu sem levar nada.

A empresa de segurança flagrou o homem dentro do prédio e acionou a Polícia Militar. As imagens gravadas pelas câmeras mostram um rapaz de camiseta presa e short claro subindo escadas e chegando ao segundo pavimento da Câmara.

Segundo a direção do Legislativo, ele quebrou o vidro da janela e invadiu a sala dos advogados. Depois abriu a geladeira e revirou alguns alimentos.

No boletim registrado pela PM consta que o homem fugiu após o alarme disparar, levando consigo um objeto pequeno. Entretanto, a direção da Câmara confirmou à reportagem que nada foi levado do local. As imagens gravadas pelo sistema de monitoramento foram encaminhadas à polícia que investiga o caso.

A gravação mostra ainda quando ele sai da Câmara. Funcionários da empresa de vigilância contra atrás do homem, mas ele consegue fugir.

Esta é a segunda vez que a Câmara de Vereadores de Apucarana é alvo de arrombamento neste ano. Em março, um homem invadiu o gabinete do vereador Rodrigo Lievore (União Brasil), o Recife, e levou consigo um boné, sucos e revirou documentos no local.

