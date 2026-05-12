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INCÊNDIO

Vídeo mostra início de incêndio que destruiu carro híbrido em Apucarana

Chamas começaram em tomada próxima a uma geladeira na garagem e depois atingiram o veículo, segundo familiares

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 11:58:49 Editado em 12.05.2026, 11:58:43
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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que começou o incêndio que atingiu a garagem de uma residência na Travessa do Gera, na Vila Feliz, em Apucarana, na noite desta segunda-feira (11). O fogo destruiu um carro híbrido que estava estacionado no local.

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- LEIA MAIS: Incêndio em garagem atinge carro elétrico em Apucarana

As imagens mostram que as chamas não tiveram início no veículo nem no carregador do automóvel, que ficava em outro ponto da garagem. Segundo relato da família, o incêndio começou em uma tomada próxima de uma geladeira nova que ainda estava embalada.

Ainda conforme os familiares, havia materiais inflamáveis no local, além do isopor e das embalagens que estavam na geladeira, o que contribuiu para que o fogo se espalhasse rapidamente e atingisse o carro estacionado em frente.

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“Foi muito rápido. Quando aconteceu o curto, o fogo já se espalhou imediatamente por causa dos materiais que estavam ali perto”, relatou um familiar.

O sargento Batistão explicou que o combate às chamas exigiu cuidados específicos por se tratar de um veículo híbrido em um ambiente fechado.

“A gente encontrou dificuldades no início para fazer a contenção do incêndio. É uma situação diferente dos incêndios em veículos convencionais”, afirmou.

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Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.


Vídeo mostra início de incêndio que destruiu carro híbrido em Apucarana
AutorFoto: Reprodução vídeo


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Apucarana câmeras de segurança incêndio residencial prevencionismo de incêndios segurança doméstica veículo híbrido
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