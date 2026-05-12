Vídeo mostra início de incêndio que destruiu carro híbrido em Apucarana
Chamas começaram em tomada próxima a uma geladeira na garagem e depois atingiram o veículo, segundo familiares
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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que começou o incêndio que atingiu a garagem de uma residência na Travessa do Gera, na Vila Feliz, em Apucarana, na noite desta segunda-feira (11). O fogo destruiu um carro híbrido que estava estacionado no local.
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As imagens mostram que as chamas não tiveram início no veículo nem no carregador do automóvel, que ficava em outro ponto da garagem. Segundo relato da família, o incêndio começou em uma tomada próxima de uma geladeira nova que ainda estava embalada.
Ainda conforme os familiares, havia materiais inflamáveis no local, além do isopor e das embalagens que estavam na geladeira, o que contribuiu para que o fogo se espalhasse rapidamente e atingisse o carro estacionado em frente.
“Foi muito rápido. Quando aconteceu o curto, o fogo já se espalhou imediatamente por causa dos materiais que estavam ali perto”, relatou um familiar.
O sargento Batistão explicou que o combate às chamas exigiu cuidados específicos por se tratar de um veículo híbrido em um ambiente fechado.
“A gente encontrou dificuldades no início para fazer a contenção do incêndio. É uma situação diferente dos incêndios em veículos convencionais”, afirmou.
Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.