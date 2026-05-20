Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
FLAGRA

Vídeo mostra homem abandonando filhotes de cachorro em lixeira em Apucarana; veja

Flagra foi registrado por uma câmera de segurança; empresária pede ajuda para encontrar lar para animais

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 17:43:47 Editado em 20.05.2026, 17:46:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vídeo mostra homem abandonando filhotes de cachorro em lixeira em Apucarana; veja
Autor Câmera flagrou homem abandonando animais em lixeira - Foto: reprodução



Seis filhotes de cachorro foram abandonados dentro de uma lixeira, em frente a uma empresa, na manhã desta quarta-feira (20), em Apucarana, norte do Paraná. A ação foi gravada por uma câmera de segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Trabalhador sofre descarga elétrica durante pintura em comércio de Apucarana

Nas imagens é possível ver um homem trajando calça jeans, camisa azul, boné, com uma sacola vermelha, deixando uma caixa fechada com os animais dentro, na Rua João Moreno Martins, no Jardim Licce. Ele abandona os cachorrinhos e sai do local.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Vídeo mostra homem abandonando filhotes de cachorro em lixeira em Apucarana; veja
AutorCâmera flagrou homem abandonando animais em lixeira - Foto: reprodução

Os filhotes foram resgatados pela proprietária da facção. "Eu ouvi o choro dos filhotes e fui olhar e estavam dentro de uma caixa", comentou Mirian Oliveira Duarte. Ela verificou as imagens das câmeras de segurança e viu o momento em que eles foram deixados, contudo, afirma que não conhece o homem que os abandonou. "Aqui nessa região só há a minha empresa", comenta.

Ela acolheu os cachorrinhos e os levou para dentro de seu estabelecimento, contudo, não tem condições de adotá-los pois está com o filho de sete meses internado por conta de uma pneumonia.

Quem tiver interesse em adotar os filhotes pode entrar em contato com Mirian pelo telefone 43-99698-2095.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abandonos de animais adoção de cães atitude responsável câmeras de segurança cruelty animal resgate de filhotes
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV