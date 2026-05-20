Vídeo mostra homem abandonando filhotes de cachorro em lixeira em Apucarana; veja







Seis filhotes de cachorro foram abandonados dentro de uma lixeira, em frente a uma empresa, na manhã desta quarta-feira (20), em Apucarana, norte do Paraná. A ação foi gravada por uma câmera de segurança.

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Nas imagens é possível ver um homem trajando calça jeans, camisa azul, boné, com uma sacola vermelha, deixando uma caixa fechada com os animais dentro, na Rua João Moreno Martins, no Jardim Licce. Ele abandona os cachorrinhos e sai do local.





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Câmera flagrou homem abandonando animais em lixeira - Foto: reprodução Câmera flagrou homem abandonando animais em lixeira - Foto: reprodução

Os filhotes foram resgatados pela proprietária da facção. "Eu ouvi o choro dos filhotes e fui olhar e estavam dentro de uma caixa", comentou Mirian Oliveira Duarte. Ela verificou as imagens das câmeras de segurança e viu o momento em que eles foram deixados, contudo, afirma que não conhece o homem que os abandonou. "Aqui nessa região só há a minha empresa", comenta.



Ela acolheu os cachorrinhos e os levou para dentro de seu estabelecimento, contudo, não tem condições de adotá-los pois está com o filho de sete meses internado por conta de uma pneumonia.



Quem tiver interesse em adotar os filhotes pode entrar em contato com Mirian pelo telefone 43-99698-2095.

