Vídeo mostra furto de caminhonete em Apucarana; veja

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma câmera de monitoramento de uma residência registrou o momento em que uma caminhonete Ford Ranger é furtada em Apucarana (PR) no início da tarde desta segunda-feira (2). O veículo estava estacionado na Rua Rolivar Beje, no Residencial Interlagos, quando foi levado pelo ladrão. O bandido demora poucos segundos para praticar o crime. Veja abaixo

continua após publicidade

LEIA MAIS: Acidente com dez veículos deixa pelo menos um morto no Norte do Paraná

A gravação mostra o veículo estacionado em frente a uma casa, quando um homem usando um boné preto e uma máscara de proteção chega junto à porta do motorista. O TNonline cronometrou a ação do bandido, que demorou apenas 13 segundos entre a chegada dele na caminhonete e o momento em que arranca com o veículo em alta velocidade pela rua.



continua após publicidade

O crime foi praticado pouco antes das 13 horas. A câmera de segurança da própria vítima registrou o crime. A Polícia Militar (PM) realiza buscas.

TNOnline tnonline

Siga o TNOnline no Google News