Vídeo mostra furto de 1,5 mil bonés do MST em Apucarana; veja

Uma câmera de segurança mostrou a ação dos bandidos que furtaram cerca de 1,5 mil bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) na madrugada desta quinta-feira (5) de uma empresa de confecção em Apucarana, no Norte do Paraná. O crime aconteceu por volta das 2h, na Rua Sadamoto Kurahashi, no Jardim Eldorado. Veja vídeo abaixo

De acordo com a Polícia Militar (PM), os bandidos estavam com uma van de cor branca e aproveitaram a falta de energia elétrica ocasionada pelas tempestades que atingiram a região nesta quarta-feira (04) para arrombar o barracão da empresa.



Foram levados, além dos bonés do MST, um notebook, uma caixa de som e outros itens que ainda estão sendo identificados.

A gravação mostra dois bandidos pulando o muro. Na sequência, eles abrem o portão da empresa e entram com a van para praticar o crime.

A PM pede que a população denuncie qualquer atitude suspeita de comercialização de bonés do MST, principalmente por indivíduos em uma van branca.

Qualquer informação ou denúncia pode ser feita pelos telefones 181 ou 190.

