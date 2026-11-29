Vídeo mostra flagrante de segundo acidente na BR-376 em Apucarana; assista
Pelas imagens, é possível ver o carro trafegando no sentido a Cambira quando o motorista perde o controle da direção
Uma câmera de segurança flagrou um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (29), por volta das 15h30, na BR-376, na região do Distrito de Pirapó, em Apucarana (PR). A colisão envolveu apenas um veículo.
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Pelas imagens, é possível ver o carro trafegando no sentido a Cambira quando o motorista perde o controle da direção, bate contra o guard-rail na esquerda da pista e sai pela direita às margens da rodovia.
Chovia no momento da colisão. A princípio, os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos. A Policia Rodoviária Federal (PRF) informou que não chegou a ser acionada para o local.
Outro acidente
Também nas proximidades do Pirapó, uma outra colisão foi registrada nesta tarde deste domingo (29). Uma Fiat Fiorino atingiu violentamente uma carreta que estava estacionada. Dois homens ocupavam o utilitário e seguiam para um velório, onde fariam a entrega de uma coroa de flores. Ninguém ficou ferido.
Uma câmera de monitoramento registrou o momento da colisão.