Pelas imagens, é possível ver o carro trafegando no sentido a Cambira quando o motorista perde o controle da direção





Uma câmera de segurança flagrou um acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (29), por volta das 15h30, na BR-376, na região do Distrito de Pirapó, em Apucarana (PR). A colisão envolveu apenas um veículo.



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-LEIA MAIS: Veículo que faria entrega em velório colide com bitrem na BR-376 em Apucarana

Pelas imagens, é possível ver o carro trafegando no sentido a Cambira quando o motorista perde o controle da direção, bate contra o guard-rail na esquerda da pista e sai pela direita às margens da rodovia.

Chovia no momento da colisão. A princípio, os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos. A Policia Rodoviária Federal (PRF) informou que não chegou a ser acionada para o local.

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Câmera de segurança flagrou batida nesta tarde de domingo - Foto: Reprodução Câmera de segurança flagrou batida nesta tarde de domingo - Foto: Reprodução

Outro acidente

Também nas proximidades do Pirapó, uma outra colisão foi registrada nesta tarde deste domingo (29). Uma Fiat Fiorino atingiu violentamente uma carreta que estava estacionada. Dois homens ocupavam o utilitário e seguiam para um velório, onde fariam a entrega de uma coroa de flores. Ninguém ficou ferido.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento da colisão.