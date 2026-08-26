Vídeo mostra duplo homicídio ocorrido em 2023 que levou à prisão de 3 suspeitos em Apucarana







Um vídeo com imagens fortes mostra a execução de um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio em Apucarana. Os crimes, ocorridos em 25 de março de 2023, foram motivados por uma violenta guerra pelo controle do tráfico de drogas na cidade, e a reconstrução da dinâmica criminosa só foi finalizada com mandados cumpridos neste mês de agosto.

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As gravações do crime evidenciam o poder de fogo dos criminosos, detalhe que chamou a atenção dos investigadores. Nas imagens da execução, um dos atiradores aparece empunhando uma arma de grosso calibre, que causou danos severos a um dos alvos.

"As imagens são fortes. A gente consegue visualizar que ele estava com uma calibre 12 automática, que desfigura a vítima com aquele armamento", afirmou o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, responsável pelas investigações.

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Os atiradores estavam em um carro conduzido por um dos presos - Foto: Reprodução/ Polícia Civil do Paraná Os atiradores estavam em um carro conduzido por um dos presos - Foto: Reprodução/ Polícia Civil do Paraná

Organização criminosa e prisões

O cruzamento de dados de inteligência permitiu individualizar a conduta de cada membro do grupo. Nos dias 14 e 15 de agosto, três envolvidos foram alvos de mandados de prisão temporária com validade inicial de 30 dias. Entre os detidos está uma mulher que escondeu em sua residência as armas e o veículo Peugeot usado no crime, e o motorista responsável pela fuga e por limpar os vestígios.

A brutalidade do crime é reflexo direto do conflito entre grupos autodenominados "Tropa do Tubarão" e "Turma do Jacaré". Contudo, as apurações revelaram que o assassinato teve um alvo errado. Elvis, uma das vítimas que morreu no hospital, possuía uma caminhonete preta e traços físicos semelhantes ao verdadeiro alvo dos executores, um líder rival.

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"Durante as investigações, ficou bem claro que uma das pessoas que faleceu, que é o Elvis, que era ali já conhecido do colonial, acabou falecendo por engano", destacou o delegado. "Eles se comunicam e acabam percebendo que cometeram um equívoco em matar aquele segundo indivíduo que estava junto com o Marcio, que era a vítima, que seria o alvo daquele grupo criminoso."

Atirador foragido

Um quarto suspeito de envolvimento, Kevin Henrique Jovino da Silva, apontado como um dos executores que aparece nas imagens, segue foragido. Ele foi localizado pela polícia em uma área de invasão em Barra Velha, Santa Catarina, mas conseguiu fugir antes do cumprimento do mandado.

"É uma pessoa que inclusive já tem três mandados de prisão em seu desfavor, com condenações transitadas em julgado por mais de 50 anos. Uma pessoa extremamente perigosa, que já estava no nosso radar há muito tempo", alertou o delegado.

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A Polícia Civil agora busca capturar o último envolvido e avalia pedir a conversão das prisões temporárias em preventivas, além de investigar a possível ligação deste mesmo grupo com o assassinato de outro homem, ocorrido na mesma época em um posto de combustíveis do município.





Foto: Reprodução/ Polícia Civil do Paraná Foto: Reprodução/ Polícia Civil do Paraná



