Crime ocorreu no cruzamento da Avenida Roberto da Silveira; criminosos tentaram fugir para Cambira, mas polícia agiu rápido

Uma motocicleta roubada em um semáforo de Apucarana (PM) foi recuperada pela Polícia Militar pouco tempo após o crime, em uma ação que já resultou na detenção de pelo menos um suspeito. O assalto ocorreu quando a vítima aguardava a abertura do sinal no cruzamento da Rua Carlos Sartini Neto com a Avenida Governador Roberto da Silveira.

- LEIA MAIS: Moradora chama PM duas vezes por festa falsa para provocar vizinho em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as informações apuradas, dois criminosos abordaram o motociclista, tomaram o veículo e iniciaram uma fuga em direção ao município vizinho de Cambira. A Polícia Militar foi acionada imediatamente pela vítima e conseguiu interceptar os assaltantes ao longo da rota de fuga, garantindo a recuperação da moto.

Até a última atualização desta reportagem, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) aguardava o retorno das equipes de patrulhamento que realizaram a abordagem para o registro oficial do boletim de ocorrência e a confirmação de mais detalhes sobre os suspeitos envolvidos.



Assista:









