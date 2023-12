Vídeo mostra dupla arremessando drogas para dentro de cadeia; veja

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Dois jovens foram flagrados por câmeras de segurança da Cadeia Pública de Apucarana, no norte do Paraná, arremessando drogas para dentro do local durante a manhã desta terça-feira (19). Veja o vídeo abaixo.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Homem tem casa invadida, fica sob mira de faca e é ameaçado de morte

O diretor da cadeia teria visto o ocorrido e relatou para os policiais militares. Segundo os agentes, o homem teria apresentado filmagens que mostravam o momento que os suspeitos arremessaram as drogas por cima do muro.

continua após publicidade

Após ver as imagens, os agentes fizeram uma vistoria pelo local e encontraram os objetos que foram jogados para dentro da cadeia. Segundo os policiais, se tratava de um pacote de fumo e dois pacotes com maconha e cocaína. Até o fechamento do Boletim de Ocorrência (B.O) nenhum dos suspeitos foi localizado pela PM.

Siga o TNOnline no Google News