A polícia divulgou imagens do carro suspeito de atropelar capivaras que estavam na barragem do Lago Jaboti, em Apucarana, no norte do Paraná . A princípio pode ser um veículo Hyundai Veracruz.

No local onde o atropelamento aconteceu, existem câmeras do município que foram analisadas pela Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

"Conseguimos identificar o modelo do veículo, agora vamos chegar ao condutor, estamos com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, além da delegacia de crimes ambientais do Paraná via Curitiba que confeccionou um boletim de ocorrência e vai aplicar as sanções que são pesadas", disse Gentil Pereira, Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Ainda de acordo com o secretário, esse caso não vai ficar impune. "A cidade está consternada com a barbárie, temos placas com limite de velocidade, placas dizendo da presença dos animais, vamos cobrar com o rigor da lei que esse caso seja elucidado e que a pessoa pague pelo que fez", finaliza.

Denúncias podem ser feitas através dos telefones 153 da Guarda Civil Municipal, 190 da Polícia Militar ou 3420-6700 da Polícia Civil.

ASSISTA:

Vídeo mostra carro suspeito de atropelar capivaras - Vídeo por: Reprodução

O caso:



Um vídeo registrou um atropelamento de dezenas de capivaras que estavam na barragem do Lago Jaboti, em Apucarana, no norte do Paraná, na noite desta terça-feira (05). As imagens foram postadas nas redes sociais de Tom Barros, Superintendente da Secretaria de Esportes do município, que fez o registro. Revoltado com a cena que presenciou, Tom escreveu:

"Ontem a noite 05 de outubro me deparei com uma cena que aparentemente me chamou a atenção pela beleza das capivaras... porém um carro que estava vindo na direção delas não diminuiu a velocidade (mesmo tendo uma faixa elevada) e acabou por atropelar os animaizinhos. Infelizmente não consegui pegar a placa e ele(a) não parou o carro e hoje cedo quando fui correr vi que tinha uma morta na beira da ponte. É preciso mais cuidado e respeito nas vias públicas, o Jaboti é um local para prática de atividade físicas, com animais silvestres e uma baita FAIXA ELEVADA que alguns motoristas (Se podemos chamar de motoristas) não respeitam... #muitotriste #lamentável #faltaderespeito", diz o post.

As imagens viralizaram e causaram revolta em dezenas de pessoas que comentaram a publicação pedindo que o responsável seja punido pelo atropelamento. Veja:

