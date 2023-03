Vídeo mostra briga generalizada entre alunos em Apucarana

Da Redação

Alunos se envolveram em uma briga generalizada nesta quinta-feira (16)

Uma briga generalizada envolvendo estudantes de um colégio localizado na região do bairro Jardim Vale do Sol virou caso de polícia nesta quinta-feira (16), em Apucarana, no norte do Paraná. Segundo testemunhas, a 'pancadaria' ocorreu no horário da saída dos alunos, fora do local.

Ainda não se sabe a motivação da confusão. O diretor da instituição, o professor Diego Fávaro, confirmou a briga. A princípio, seis alunos foram encaminhados para a delegacia.

Em um vídeo que circulou pelos grupos de WhatsApp nas últimas horas, é possível ver que que a briga começou entre duas adolescentes. Elas trocam murros e tapas, e acabam caindo no meio da rua da instituição após as agressões.



Logo em seguida, dois meninos também aparecem brigando, sendo que um deles atinge o outro com cotoveladas no rosto. Um dos jovens cai no chão e aparece com o nariz machucado.

Vídeo registra briga entre alunos na saída de colégio:

null - Vídeo por: tnonline

